Парламентские выборы в Молдове выиграла президентская партия – экзит-полл

Голосование в Молдове завершилось в 21.00 Фото: ЕРА

Данные опроса показывают, что партию "Действие и солидарность" поддерживают 55,1% избирателей.

Пятипроцентный барьер преодолевают также, согласно экзит-поллу, блок коммунистов и социалистов (24%) и национал-консервативная партия "Шор" (8,1%).

Близко к попаданию в парламент находится блок Ренато Усатого (4,4%). У остальных семи политических сил – менее 2% у каждого.

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NewsMaker отмечает, что исследование проводилось по телефону из-за коронавирусной инфекции, было опрошено 2764 человека, погрешность выборки – до 2,6%. По данным организаторов опроса, отказались отвечать на вопрос 32,3% респондентов.

По данным ЦИК, на которые ссылается издание, явка на парламентских выборах составила около 48%. Голосование проходило в Молдове с 7.00 до 21.00.