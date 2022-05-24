У экс-президента Молдовы Додона прошли обыски

Обыски проходят в доме Додона в Кишиневе. Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности. Они проводятся в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.
Кроме этого, обыски проходят и в других местах, в частности, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.
Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма денег. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.
Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу "пакета".
Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидату от проевропейской оппозиции Майе Санду.
Сейчас Додон является почетным председателем Партии социалистов.