У экс-президента Молдовы Додона прошли обыски

Обыски проходят в доме Додона в Кишиневе. Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности. Они проводятся в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.

Кроме этого, обыски проходят и в других местах, в частности, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.

Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма денег. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.

Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу "пакета".