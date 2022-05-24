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У экс-президента Молдовы Додона прошли обыски

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Додон был президентом Молдовы в 2016 2020 годах
Додон был президентом Молдовы в 2016–2020 годах
Фото: EPA

У бывшего президента Молдовы Игоря Додона проводят обыски. Об этом сообщило изданию Newsmaker 24 мая сообщили в Генпрокуратуре Молдовы.

Обыски проходят в доме Додона в Кишиневе. Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности. Они проводятся в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.

Кроме этого, обыски проходят и в других местах, в частности, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.

Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма денег. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.

Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу "пакета". 

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидату от проевропейской оппозиции Майе Санду.

Сейчас Додон является почетным председателем Партии социалистов.

Теги: Молдова, Игорь Додон, госизмена, обыски, Владимир Плахотнюк (Молдова)
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