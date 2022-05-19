Экс-президента Молдовы Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

"Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен", – написал он.
Додон заявил, что запрет георгиевской ленты "не только противоречит конституции, но и является дискриминационным, антидемократическим, преследует цель искусственного разделения общества".
14 апреля парламент Молдовы запретил использование георгиевских лент, символов Z и V, а также любых знаков, которые ассоциируются с российской агрессией в Украине.
Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидату от проевропейской оппозиции Майе Санду.