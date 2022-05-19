Экс-президента Молдовы Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

"Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен", – написал он.

Додон заявил, что запрет георгиевской ленты "не только противоречит конституции, но и является дискриминационным, антидемократическим, преследует цель искусственного разделения общества".