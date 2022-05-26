Экс-президента Молдовы отправили под домашний арест

Прокуроры настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор.

Родственника Додона Петра Мериняна, который также проходит по этому делу, отправили под арест на 30 суток. Он проведет их в тюрьме №13.

Контекст:

Утром 24 мая Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провели обыски в доме Додона в Кишиневе по подозрению в коррупции, незаконном обогащении, измене Родине и финансировании политической партии преступной организацией. После обысков его задержали.

Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма денег. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.

Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу о "пакете".