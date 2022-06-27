Молдова делает все, чтобы Приднестровье не представляло угрозы – Санду

Пресс-конференция транслировалась на странице Зеленского в Facebook.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в связи с российской агрессией, которая серьезно влияет на безопасность во всем регионе. Мы пристально отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове", – сказала она.

Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам, касающимся безопасности.

"Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, целью которых является дестабилизация ситуации", – добавила Санду.

Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что время от времени появляются сообщения о якобы мобилизации жителей Приднестровья, но они не подтверждаются.

"Мы отслеживаем очень пристально эту ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуация, которая может дестабилизировать обстановку. Наши институты продолжат отслеживать ситуацию. И если случится что-то, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и информировать наших партнеров", – сообщила президент Молдовы.

Санду прибыла в Украину утром 27 июня. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретилась с Зеленским. Это первый ее визит в Украину впервые за время полномасштабного вторжения России. На встрече в Киеве Зеленский и Санду обсудили риски угроз безопасности, связанные с Приднестровьем.