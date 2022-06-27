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Молдова делает все, чтобы Приднестровье не представляло угрозы – Санду

Санду сегодня посетила Украину
Санду сегодня посетила Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Молдовы Майя Санду 27 июня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявила, что Молдова отслеживает все события в Приднестровье, которое граничит с Украиной.

Пресс-конференция транслировалась на странице Зеленского в Facebook. 

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в связи с российской агрессией, которая серьезно влияет на безопасность во всем регионе. Мы пристально отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове", – сказала она. 

Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам, касающимся безопасности.  

"Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, целью которых является дестабилизация ситуации", – добавила Санду.

Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что время от времени появляются сообщения о якобы мобилизации жителей Приднестровья, но они не подтверждаются. 

"Мы отслеживаем очень пристально эту ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуация, которая может дестабилизировать обстановку. Наши институты продолжат отслеживать ситуацию. И если случится что-то, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и информировать наших партнеров", – сообщила президент Молдовы.

Санду прибыла в Украину утром 27 июня. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретилась с Зеленским. Это первый ее визит в Украину впервые за время полномасштабного вторжения России. На встрече в Киеве Зеленский и Санду обсудили риски угроз безопасности, связанные с Приднестровьем.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. 

В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Молдова, Приднестровье, провокации, угрозы, суверенитет, визит, Майя Санду
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