Молдова делает все, чтобы Приднестровье не представляло угрозы – Санду

Пресс-конференция транслировалась на странице Зеленского в Facebook.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в связи с российской агрессией, которая серьезно влияет на безопасность во всем регионе. Мы пристально отслеживаем все события в Приднестровье и не видим никаких надвигающихся угроз. Мы делаем все, что можем, чтобы не позволить этому сепаратистскому региону представлять угрозу Украине и Молдове", – сказала она.
Украина и Молдова должны поддерживать регулярный диалог по вопросам, касающимся безопасности.
"Мы согласились работать вместе, чтобы поддерживать стабильность и избежать провокаций, целью которых является дестабилизация ситуации", – добавила Санду.
Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что время от времени появляются сообщения о якобы мобилизации жителей Приднестровья, но они не подтверждаются.
"Мы отслеживаем очень пристально эту ситуацию в Приднестровье. Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуация, которая может дестабилизировать обстановку. Наши институты продолжат отслеживать ситуацию. И если случится что-то, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и информировать наших партнеров", – сообщила президент Молдовы.
Санду прибыла в Украину утром 27 июня. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретилась с Зеленским. Это первый ее визит в Украину впервые за время полномасштабного вторжения России. На встрече в Киеве Зеленский и Санду обсудили риски угроз безопасности, связанные с Приднестровьем.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились.
В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.