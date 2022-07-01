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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина имеет очень четкую европейскую перспективу". Глава Еврокомиссии выступила перед Верховной Радой

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Глава Еврокомиссии заявила, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС пять месяцев назад казалось "невообразимым"
Глава Еврокомиссии заявила, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС пять месяцев назад казалось "невообразимым"
Фото: Железный нардеп / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили на заседании Верховной Рады 1 июля. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он добавил, что во время выступления присутствовали также послы Европейского союза.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина имеет "очень четкую европейскую перспективу" и является страной – кандидатом на вступление в ЕС, что, по ее словам, "казалось почти невообразимым всего пять месяцев назад", цитирует ее слова агентство Reuters.

Она добавила, что сейчас настало время отпраздновать "историческую веху".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, заседание, ЕС
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