"Украина имеет очень четкую европейскую перспективу". Глава Еврокомиссии выступила перед Верховной Радой

Глава Еврокомиссии заявила, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС пять месяцев назад казалось "невообразимым" Фото: Железный нардеп / Telegram

Он добавил, что во время выступления присутствовали также послы Европейского союза.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина имеет "очень четкую европейскую перспективу" и является страной – кандидатом на вступление в ЕС, что, по ее словам, "казалось почти невообразимым всего пять месяцев назад", цитирует ее слова агентство Reuters.

Она добавила, что сейчас настало время отпраздновать "историческую веху".