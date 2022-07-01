Инвестиции для восстановления Украины нужно объединить с волной реформ – глава Еврокомиссии

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины и в Twitter главы Еврокомиссии.

"Конечно, реформы всегда требуют времени. Так работают все наши демократии. И, например, никто не ожидает, что Украина заполнит все должности в ваших новых институтах, тогда как многие воюют на фронте. Но украинская демократия должна быть на правильном пути. Вы уже показали, что можете принимать важные законы, даже когда война еще продолжается", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украине предстоит "долгий путь", но Евросоюз будет рядом при каждом шаге – "от войны до момента, когда Украина откроет дверь, ведущую в Европейский союз".

Она отметила, что немалого прогресса уже удалось добиться созданием институций по борьбе с коррупцией, но добавила, что нужно активизировать их работу.

I believe in Ukraine’s European future. It is your future and only you can make it happen.



You can change this country for good and this will be your ultimate victory.



A free and vibrant Ukraine.



A sovereign Ukraine, finally reunited with our European family. pic.twitter.com/HB3DvP0ykz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Во время заседания парламента также выступил президент Владимир Зеленский и призвал парламент работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.