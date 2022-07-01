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Инвестиции для восстановления Украины нужно объединить с волной реформ – глава Еврокомиссии

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Урсула фон дер Ляйен призвала Украину начать "волну реформ"
Урсула фон дер Ляйен призвала Украину начать "волну реформ"
Фото: rada.gov.ua

Чтобы максимизировать влияние больших инвестиций в Украину, их нужно "объединить с новой волной реформ". Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления по видеосвязи на заседании Верховной Рады 1 июня.

Видео выступления опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины и в Twitter главы Еврокомиссии.

"Конечно, реформы всегда требуют времени. Так работают все наши демократии. И, например, никто не ожидает, что Украина заполнит все должности в ваших новых институтах, тогда как многие воюют на фронте. Но украинская демократия должна быть на правильном пути. Вы уже показали, что можете принимать важные законы, даже когда война еще продолжается", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украине предстоит "долгий путь", но Евросоюз будет рядом при каждом шаге – "от войны до момента, когда Украина откроет дверь, ведущую в Европейский союз". 

Она отметила, что немалого прогресса уже удалось добиться созданием институций по борьбе с коррупцией, но добавила, что нужно активизировать их работу.

Во время заседания парламента также выступил президент Владимир Зеленский и призвал парламент работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, реформы, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, заседание, ЕС
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