90% украинцев хотели бы видеть Украину членом ЕС до 2030 года – опрос

Украина в июне получила статус кандидата на членство в ЕС Фото: EPA

90% опрошенных хотели бы, чтобы Украина была членом ЕС до 2030 года, 87% ожидают этого.

В КМИС отметили, что респонденты возрастных групп, которые младше, ожидают членства Украины в ЕС больше, чем опрошенные старших возрастных групп.

В декабре 2021 года 58% опрошенных украинцев хотели бы видеть Украину членом Евросоюза до 2030 года, 41% ожидал этого.

Инфографика: kiis.com.ua

Видеть Украину государством-членом Евразийского таможенного союза, которым управляет РФ, хотели бы около 3%, ожидают этого тоже около 3%. При этом в КМИС отметили, что средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 3%.

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.