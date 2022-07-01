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90% украинцев хотели бы видеть Украину членом ЕС до 2030 года – опрос

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Украина в июне получила статус кандидата на членство в ЕС
Украина в июне получила статус кандидата на членство в ЕС
Фото: EPA

Большинство украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза до 2030 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, опубликованные 1 июля Киевским международным институтом социологии, который проводил полевую часть исследования.

90% опрошенных хотели бы, чтобы Украина была членом ЕС до 2030 года, 87% ожидают этого.

В КМИС отметили, что респонденты возрастных групп, которые младше, ожидают членства Украины в ЕС больше, чем опрошенные старших возрастных групп. 

В декабре 2021 года 58% опрошенных украинцев хотели бы видеть Украину членом Евросоюза до 2030 года, 41% ожидал этого.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Видеть Украину государством-членом Евразийского таможенного союза, которым управляет РФ, хотели бы около 3%, ожидают этого тоже около 3%. При этом в КМИС отметили, что средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 3%.

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью. 

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%. 

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, евроинтеграция, украинцы, Евросоюз
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