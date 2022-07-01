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Десятки российских оборонных компаний до сих пор не попали под санкции – Reuters

В РФ избежали санкций патронные заводы и производители другого оружия
В РФ избежали санкций патронные заводы и производители другого оружия
Фото: ЕРА

Около 30 руководителей российских компаний-производителей оружия и, по меньшей мере, 14 предприятий отрасли не попали под санкции США, Евросоюза и Великобритании. Об этом в своем расследовании сообщает Reuters.

Санкционные меры НАТО в отношении российских производителей оружия применялись непоследовательно: одни правительства взимали штрафы, а другие нет, пишет агентство.

По его данным, также имеет место ситуация, когда оборонные заводы попадают под санкции, а их топ-менеджеры или владельцы – нет.

Среди них – Алан Лушников (крупнейший акционер АО "Концерн Калашников", производителя известного автомата АК-47), Ян Новиков (генеральный директор концерна "Алмаз-Антей", специализирующегося на ракетах и зенитных комплексах), Сергей Питиков (исполнительный директор НПК "КБМ", основного производителя ракет "Точка-У"), Александр Смирнов (глава НПО "Сплав", производящего РСЗО Ураган) и другие.

Авторы расследования считают, что введенные Западом санкции в отношении части российской экономики пока не сильно помогают  сдерживанию наступления в Украине, хотя и ограничивают оборонным заводам доступ к импортным компонентам и делают производство оружия более дорогостоящим и трудоемким.

Среди выявленных Reuters компаний, так и не включенных в санкционные списки – завод им.Дегтярева, он производит автоматы, винтовки и пулеметы, некоторые из которых устанавливаются на бронетехнику. Также не под санкциями находится Климовский специализированный завод, который делает патроны для автоматов Калашникова и Новосибирский патронный завод. 

Reuters запросило комментарии у чиновников  в Великобритании, ЕС и США относительно данной информации, журналисты предоставили властям подробный список из более чем 20 компаний и более трех десятков человек, избежавших санкций.

В ответ Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, Европейская комиссия и министерство финансов США отказались давать объяснения. В Лондоне заявили, что уже ввели "самые крупнейшие и самые суровые экономические санкции, с которыми когда-либо сталкивалась Россия, чтобы вывести из строя военную машину Путина", а дальнейшие планы в этом вопросе они разглашать не могут. 

Контекст:

В ответ на вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: США, НАТО, оружие, Великобритания, санкции, война России против Украины, Евросоюз
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