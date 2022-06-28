США ввели санкции против "Ростеха" и его дочерних структур

В ведомстве отметили, что "Ростех" – холдинговая компания, дочерние предприятия которой работают в самых разных отраслях, включая автомобилестроение, оборону, авиацию и металлургию.

"Помимо ведущего отечественного оборонного производства, "Ростех" также содействует внешней торговле оборонной и связанной с ней техникой, а также продукцией гражданского и двойного назначения. В "управленческий зонтик" "Ростеха" входит более 800 организаций из самых разных отраслей", – добавили в пресс-службе.

Против госкорпорации введены санкции как компании, "работающей или участвующей в оборонной и смежной с ней военной промышленности РФ".

"В результате блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие "Ростеху", даже если они не идентифицированы Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", – говорится в сообщении.

В минфине США напомнили, что "Ростех" также находится под санкциями Австралии, Канады, Европейского союза, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании.

Санкции введены против дочерних структур "Ростеха" и аффилированных с ним компаний, в частности, против ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ("Сухой" и "МиГ"), аффилированного с ней ПАО "Туполев", АО "Корпорация "Иркут" (производитель истребителей), ОАО "Авиационный комплекс Ильюшина" (производитель Ил-76), ПАО "КамАЗ" и ряда других.

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента США, санкции введены против 19 членов совета директоров "Ростеха", а также их супругов и совершеннолетних детей.

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