США ввели эмбарго на российское золото

Об эмбарго на российское золото объявили уже четыре страны Фото: depositphotos.com

Запрет вступает в силу немедленно.

"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или без лицензии или иного разрешения управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Это определение не включает золото российского происхождения, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами РФ", – говорится в сообщении.

Управление предупредило граждан США о "необходимости проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC посредством транзакций, связанных с золотом".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял 26 июня, что экспорт золота для России – второй по прибыльности после энергоресурсов, страна получает от него $19 млрд дохода ежегодно. О планах запретить экспорт российского золота заявляли также Великобритания, Канада и Япония.

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