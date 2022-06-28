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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели эмбарго на российское золото

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Об эмбарго на российское золото объявили уже четыре страны
Об эмбарго на российское золото объявили уже четыре страны
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США 28 июня официально объявило о введении эмбарго на российское золото. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Запрет вступает в силу немедленно.

"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или без лицензии или иного разрешения управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Это определение не включает золото российского происхождения, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами РФ", – говорится в сообщении.

Управление предупредило граждан США о "необходимости проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC посредством транзакций, связанных с золотом".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял 26 июня, что экспорт золота для России – второй по прибыльности после энергоресурсов, страна получает от него $19 млрд дохода ежегодно. О планах запретить экспорт российского золота заявляли также Великобритания, Канада и Япония.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня минфин США совместно с Госдепом объявили о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Под ограничительные меры минфина попали 70 организаций и 29 российских физлиц.

Контекст:

В ответ на вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, санкции, золото, война России против Украины, минфин США
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