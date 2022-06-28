G7 договорилась усиливать санкции против России

"Мы остаемся непоколебимыми в своей приверженности нашим беспрецедентным скоординированным санкциям в ответ на агрессивную войну России, последствия которой будут усугубляться с течением времени. Мы настроены на поддержание и усиление международного экономического и политического давления на режим президента [РФ Владимира] Путина и его пособников в Беларуси, лишение России экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины, и мы будем продолжать целенаправленное использование скоординированных санкций до тех пор, пока это будет необходимо, действуя в унисон на каждом этапе", – сказано в заявлении.
Страны G7 обязались в ближайшие дни и недели ввести ряд новых экономических мер против России, в частности, речь идет о запрете на импорт золота из РФ. Как заявили в правительстве Германии, председательствующей в "Группе семи", основное внимание рекомендовано уделить военной промышленности и технологическому сектору РФ.
Саммит "Большой семерки" проходит 26–28 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата.
27 июня лидеры G7 выпустили коммюнике о поддержке Украины перед лицом войны. Они заверили, что страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Согласно заявлению, до конца года Украина получит от стран G7 $29,5 млрд бюджетной помощи, чтобы перекрыть дефицит бюджета.
Кроме того, лидеры G7 заявили, что поддерживают усилия Украины по прекращению войны. Страна должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления, подчеркнули они.