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ВОЙНА В УКРАИНЕ

G7 договорилась усиливать санкции против России

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Лидеры G7 провели саммит в Германии
Лидеры G7 провели саммит в Германии
Фото: g7germany.de

Лидеры "Большой семерки" (G7) договорились поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию за полномасштабную войну против Украины. Об этом говорится в заявлении саммита G7, опубликованном 27 июня.

"Мы остаемся непоколебимыми в своей приверженности нашим беспрецедентным скоординированным санкциям в ответ на агрессивную войну России, последствия которой будут усугубляться с течением времени. Мы настроены на поддержание и усиление международного экономического и политического давления на режим президента [РФ Владимира] Путина и его пособников в Беларуси, лишение России экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины, и мы будем продолжать целенаправленное использование скоординированных санкций до тех пор, пока это будет необходимо, действуя в унисон на каждом этапе", – сказано в заявлении.

Страны G7 обязались в ближайшие дни и недели ввести ряд новых экономических мер против России, в частности, речь идет о запрете на импорт золота из РФ. Как заявили в правительстве Германии, председательствующей в "Группе семи", основное внимание рекомендовано уделить военной промышленности и технологическому сектору РФ.

Контекст:

Саммит "Большой семерки" проходит 26–28 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата.

27 июня лидеры G7 выпустили коммюнике о поддержке Украины перед лицом войны. Они заверили, что страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Согласно заявлению, до конца года Украина получит от стран G7 $29,5 млрд бюджетной помощи, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

Кроме того, лидеры G7 заявили, что поддерживают усилия Украины по прекращению войны. Страна должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления, подчеркнули они.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, золото, саммит G7, технологии, война России против Украины, финансы
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