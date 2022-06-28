G7 договорилась усиливать санкции против России

"Мы остаемся непоколебимыми в своей приверженности нашим беспрецедентным скоординированным санкциям в ответ на агрессивную войну России, последствия которой будут усугубляться с течением времени. Мы настроены на поддержание и усиление международного экономического и политического давления на режим президента [РФ Владимира] Путина и его пособников в Беларуси, лишение России экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины, и мы будем продолжать целенаправленное использование скоординированных санкций до тех пор, пока это будет необходимо, действуя в унисон на каждом этапе", – сказано в заявлении.

Страны G7 обязались в ближайшие дни и недели ввести ряд новых экономических мер против России, в частности, речь идет о запрете на импорт золота из РФ. Как заявили в правительстве Германии, председательствующей в "Группе семи", основное внимание рекомендовано уделить военной промышленности и технологическому сектору РФ.