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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления – лидеры G7

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Лидеры G7 заявили, что будут предоставлять Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется
Лидеры G7 заявили, что будут предоставлять Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется
Фото: ЕРА

Лидеры "Большой семерки" поддерживают усилия Украины по прекращению войны, развязанной Россией. Об этом говорится в заявлении саммита G7, опубликованном 27 июня.

"Мы стремимся помочь Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, защитить себя и выбрать собственное будущее. Именно Украина должна принять решение о будущем мирном урегулировании свободно от внешнего давления или влияния", – сказано в заявлении.

"Группа семи" будет координировать усилия по обеспечению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, а также будет координировать усилия, цель которых – оказать Украине материальную, учебную и логистическую, разведывательную и экономическую поддержку для укрепления Вооруженных сил, говорится в сообщении.

В этом же заявлении лидеры G7 подтвердили свою поддержку Украине, приветствовали решение Евросовета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС и заверили: страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит "Большой семерки" проходит 26–28 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Большая семерка, саммит G7, саммит, война России против Украины
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