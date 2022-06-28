Украина должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления – лидеры G7

Лидеры G7 заявили, что будут предоставлять Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется Фото: ЕРА

"Мы стремимся помочь Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, защитить себя и выбрать собственное будущее. Именно Украина должна принять решение о будущем мирном урегулировании свободно от внешнего давления или влияния", – сказано в заявлении.

"Группа семи" будет координировать усилия по обеспечению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, а также будет координировать усилия, цель которых – оказать Украине материальную, учебную и логистическую, разведывательную и экономическую поддержку для укрепления Вооруженных сил, говорится в сообщении.

В этом же заявлении лидеры G7 подтвердили свою поддержку Украине, приветствовали решение Евросовета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС и заверили: страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)