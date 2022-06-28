Украина должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления – лидеры G7

"Мы стремимся помочь Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, защитить себя и выбрать собственное будущее. Именно Украина должна принять решение о будущем мирном урегулировании свободно от внешнего давления или влияния", – сказано в заявлении.
"Группа семи" будет координировать усилия по обеспечению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, а также будет координировать усилия, цель которых – оказать Украине материальную, учебную и логистическую, разведывательную и экономическую поддержку для укрепления Вооруженных сил, говорится в сообщении.
В этом же заявлении лидеры G7 подтвердили свою поддержку Украине, приветствовали решение Евросовета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС и заверили: страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саммит "Большой семерки" проходит 26–28 июня в замке Эльмау в Немецких Альпах, в нем принимают участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Ключевые темы обсуждения – последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая безопасность и вопросы изменения климата.