Лидеры G7 заявили о выделении $29,5 млрд бюджетной помощи Украине

"На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже обязались и предоставили до 29,5 млрд долларов США бюджетной поддержки в 2022 году, чтобы помочь Украине закрыть дефицит бюджета и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", – сказано в заявлении.

Лидеры G7 отметили, что Украине такая помощь крайне необходима, она является дополнением к тому, что страны группы уже предоставили. Финансовая поддержка страны со стороны G7 за период с 2014-го под 2021 год составила более $60 млрд, говорится в сообщении.

"Мы приветствуем и поддерживаем текущую работу международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины, в частности финансовую поддержку со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда. Мы рассчитываем на дополнительную запланированную поддержку украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию, которая составляет $3,5 млрд. Мы будем поддерживать ЕБРР, в том числе путем предоставления конкретной поддержки критической инфраструктуре, в частности для гарантирования кредитов ЕБРР газовым, энергетическим и транспортным компаниям", – добавили авторы заявления.

"Группа семи" в срочном порядке работает над ускорением выплат по финансовым обязательствам перед Украиной, отмечается в коммюнике. Также страны G7 обязались помочь стране с увеличением ее экспортного потенциала и поручили своим министрам финансов продолжить работу с международными финансовыми институтами и Украиной – "для оценки и удовлетворения ее финансовых потребностей".

В этом же заявлении лидеры G7 подтвердили свою поддержку Украине, приветствовали решение Евросовета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС и заверили: страны "Группы семи" будут оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В разделе, который касается завершения войны в Украине, лидеры G7 заявили, что Украина должна принимать решение о мирном урегулировании без внешнего давления.