Канада вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Среди ограничений – санкции против российского золота и частичный запрет на его импорт Фото: depositphotos.com

Под санкции попали:

шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором;

15 украинцев, поддерживающих российскую оккупацию Украины;

13 лиц из государственных и оборонных структур и две организации в Беларуси.

Правительство Канады заявило, что предпримет шаги по противодействию деятельности российской дезинформационной и пропагандистской машины, которую контролируют чиновники Кремля.

Трюдо также анонсировал шаги для запрета экспорта в Россию определенных передовых технологий, которые могут усилить российский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры, соответствующее программное обеспечение и материалы.

Аналогичный запрет вводится и по отношению к Беларуси. Кроме того, запрещается торговля некоторыми предметами роскоши между Канадой и Беларусью.

Канадский премьер также подтвердил введение санкций против российского золота и частичный запрет на его импорт.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси.