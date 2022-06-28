ГОРДОН
 
 
МИР

Канада вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди ограничений санкции против российского золота и частичный запрет на его импорт
Среди ограничений – санкции против российского золота и частичный запрет на его импорт
Фото: depositphotos.com

27 июня Канада объявила о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Беларуси. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Под санкции попали: 

  • шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором;
  • 15 украинцев, поддерживающих российскую оккупацию Украины;
  • 13 лиц из государственных и оборонных структур и две организации в Беларуси.

Правительство Канады заявило, что предпримет шаги по противодействию деятельности российской дезинформационной и пропагандистской машины, которую контролируют чиновники Кремля.

Трюдо также анонсировал шаги для запрета экспорта в Россию определенных передовых технологий, которые могут усилить российский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры, соответствующее программное обеспечение и материалы.

Аналогичный запрет вводится и по отношению к Беларуси. Кроме того, запрещается торговля некоторыми предметами роскоши между Канадой и Беларусью.

Канадский премьер также подтвердил введение санкций против российского золота и частичный запрет на его импорт.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Канада, санкции, война России против Украины, Джастин Трюдо, ограничения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (552640)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (342820)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (165425)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (81090)
5
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (77486)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (72286)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (61801)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (51899)
 
 
 
 