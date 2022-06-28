Канада вводит новые санкции против РФ и Беларуси

Под санкции попали:
Правительство Канады заявило, что предпримет шаги по противодействию деятельности российской дезинформационной и пропагандистской машины, которую контролируют чиновники Кремля.
Трюдо также анонсировал шаги для запрета экспорта в Россию определенных передовых технологий, которые могут усилить российский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры, соответствующее программное обеспечение и материалы.
Аналогичный запрет вводится и по отношению к Беларуси. Кроме того, запрещается торговля некоторыми предметами роскоши между Канадой и Беларусью.
Канадский премьер также подтвердил введение санкций против российского золота и частичный запрет на его импорт.
В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.