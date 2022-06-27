Ермак о дефолте в России: Санкции работают, поэтому нужно их усиливать

"Антироссийские санкции работают, поэтому нужно их усиливать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте. Санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам", – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо ввести санкции против всей банковской системы России.

Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

После первой выплаты в рублях был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. РФ грозил дефолт, если бы она не успела рассчитаться в долларах до этой даты.

Однако 29 апреля министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах. По данным Bloomberg, Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.

США в конце мая закрыли лазейку в санкциях и РФ не сможет использовать альтернативный способ для оплаты, подчеркивал Bloomberg.

В ночь на 27 июня у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащих выплате 27 мая. Пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта.