Япония объявила о новом пакете санкций против России

Среди новых ограничений:
"Мы находимся на перепутье истории. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Совет Безопасности ООН и другие структуры не отреагировали в полной мере", – сказал Кисида на саммите.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.