Япония объявила о новом пакете санкций против России

Среди новых ограничений:

запрет на ввоз российского золота;

запрет на оказание некоторых услуг для России, таких как бухгалтерские и трастовые;

дальнейшее расширение мер по замораживанию активов примерно для 70 российских физических лиц;

запрет на экспорт в отношении 90 организаций, связанных с военной сферой.

"Мы находимся на перепутье истории. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Совет Безопасности ООН и другие структуры не отреагировали в полной мере", – сказал Кисида на саммите.