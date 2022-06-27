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Япония объявила о новом пакете санкций против России

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Среди объявленных Кисидой санкций ограничения против 70 людей и 90 компаний
Среди объявленных Кисидой санкций – ограничения против 70 людей и 90 компаний
Фото: EPA

На саммите G7 в Германии премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая запрет на ввоз российского золота. Об этом сообщает NHK.

Среди новых ограничений:

  • запрет на ввоз российского золота;
  • запрет на оказание некоторых услуг для России, таких как бухгалтерские и трастовые;
  • дальнейшее расширение мер по замораживанию активов примерно для 70 российских физических лиц;
  • запрет на экспорт в отношении 90 организаций, связанных с военной сферой.

"Мы находимся на перепутье истории. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Совет Безопасности ООН и другие структуры не отреагировали в полной мере", – сказал Кисида на саммите.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Япония, санкции, золото, саммит G7, Фумио Кисида
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