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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о новых санкциях против РФ

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США вводят новые санкции против РФ
США вводят новые санкции против РФ
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США 28 июня объявило о новых санкциях против РФ в связи с ее войной против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло в список 70 организаций, многие из которых "имеют решающее значение" для оборонно-промышленной базы РФ. В частности, санкции вводятся против российской госкорпорации "Ростех". В минфине США ее называют "краеугольным камнем" оборонной, промышленной, технологической и производственной отраслей России.

Также санкции введены против 29 российских физлиц.

"Сегодняшние действия, предпринятые в соответствии с указами 14024 и 14065, наносят удар по самой сути способности России разрабатывать и развертывать оружие и технологии, используемые [президентом РФ] Владимиром Путиным для жестокой, агрессивной войны против Украины", – говорится в заявлении.

Минфин отметил, что ввел сегодняшние санкции совместно с Госдепартаментом США. Под ограничительные меры внешнеполитического ведомства попали 45 юридических и 29 физических лиц.

Меры Госдепартамента, как указано в сообщении, включают введение санкций против воинских частей РФ и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые "были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине". Госдеп также объявил о визовых ограничений в отношении должностных лиц, которые, как считается, угрожали или нарушали суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины, в том числе в отношении более 500 военнослужащих РФ и должностных лиц этой страны, "причастных к подавлению инакомыслия".

"Мы еще раз подтверждаем нашу готовность работать вместе с нашими партнерами и союзниками над введением дополнительных жестких санкций в ответ на войну России против Украины. Широкие многосторонние обязательства и действия членов G7 на этой неделе еще больше ограничили доступ РФ к технологиям, имеющим решающее значение для их вооруженных сил. Нацеливание на российскую оборонную промышленность снизит возможности Путина и еще больше затруднит его войну против Украины, которая уже страдает от плохого духа, нарушенных цепочек поставок и сбоев в логистике", – сказала министр финансов США Джаннет Йеллен.

Также США сегодня запретили импорт российского золота, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, рекомендуя "проявлять бдительность" в отношении уклонения российского и белорусского экспорта от контроля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, война России против Украины, Ростех, минфин США
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