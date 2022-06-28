США объявили о новых санкциях против РФ

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло в список 70 организаций, многие из которых "имеют решающее значение" для оборонно-промышленной базы РФ. В частности, санкции вводятся против российской госкорпорации "Ростех". В минфине США ее называют "краеугольным камнем" оборонной, промышленной, технологической и производственной отраслей России.

Также санкции введены против 29 российских физлиц.

"Сегодняшние действия, предпринятые в соответствии с указами 14024 и 14065, наносят удар по самой сути способности России разрабатывать и развертывать оружие и технологии, используемые [президентом РФ] Владимиром Путиным для жестокой, агрессивной войны против Украины", – говорится в заявлении.

Минфин отметил, что ввел сегодняшние санкции совместно с Госдепартаментом США. Под ограничительные меры внешнеполитического ведомства попали 45 юридических и 29 физических лиц.

Меры Госдепартамента, как указано в сообщении, включают введение санкций против воинских частей РФ и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые "были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине". Госдеп также объявил о визовых ограничений в отношении должностных лиц, которые, как считается, угрожали или нарушали суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины, в том числе в отношении более 500 военнослужащих РФ и должностных лиц этой страны, "причастных к подавлению инакомыслия".

"Мы еще раз подтверждаем нашу готовность работать вместе с нашими партнерами и союзниками над введением дополнительных жестких санкций в ответ на войну России против Украины. Широкие многосторонние обязательства и действия членов G7 на этой неделе еще больше ограничили доступ РФ к технологиям, имеющим решающее значение для их вооруженных сил. Нацеливание на российскую оборонную промышленность снизит возможности Путина и еще больше затруднит его войну против Украины, которая уже страдает от плохого духа, нарушенных цепочек поставок и сбоев в логистике", – сказала министр финансов США Джаннет Йеллен.

Также США сегодня запретили импорт российского золота, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, рекомендуя "проявлять бдительность" в отношении уклонения российского и белорусского экспорта от контроля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)