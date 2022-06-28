Nissan объявила, что ее автомобили не будут выпускаться в России в течение полугода

Решение связано с экономической ситуацией в России, против которой после ее открытого вторжения в Украину введены жесткие международные санкции.

Учида отметил, что ситуация может стать "более серьезной и затяжной".

Он подчеркнул, что рабочие уже проинформированы об этом решении и автопроизводитель будет продолжать следить за ситуацией и "минимизировать ее влияние".

Reuters отмечает, что Nissan приостановила производство в России в марте.