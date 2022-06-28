Nissan объявила, что ее автомобили не будут выпускаться в России в течение полугода

Решение связано с экономической ситуацией в России, против которой после ее открытого вторжения в Украину введены жесткие международные санкции.
Учида отметил, что ситуация может стать "более серьезной и затяжной".
Он подчеркнул, что рабочие уже проинформированы об этом решении и автопроизводитель будет продолжать следить за ситуацией и "минимизировать ее влияние".
Reuters отмечает, что Nissan приостановила производство в России в марте.
В ответ на открытое нападение России на Украину, которое произошло 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь РФ – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.