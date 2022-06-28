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Nissan объявила, что ее автомобили не будут выпускаться в России в течение полугода

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О решении Nissan уже сообщила сотрудникам, пишет агентство
О решении Nissan уже сообщила сотрудникам, пишет агентство
Фото: ЕРА

Японская компания Nissan Motor Co Ltd приостанавливает производство автомобилей в России на всю первую половину финансового года, который начался 1 апреля. Об этом 28 июня заявил на общем собрании акционеров генеральный директор компании Макото Учида, сообщает Reuters.

Решение связано с экономической ситуацией в России, против которой после ее открытого вторжения в Украину введены жесткие международные санкции.

Учида отметил, что ситуация может стать "более серьезной и затяжной".

Он подчеркнул, что рабочие уже проинформированы об этом решении и автопроизводитель будет продолжать следить за ситуацией и "минимизировать ее влияние".

Reuters отмечает, что Nissan приостановила производство в России в марте.

Контекст:

В ответ на открытое нападение России на Украину, которое произошло 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь РФ – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, автомобили, Япония, санкции, вторжение, финансы, Nissan
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