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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия не может и не должна победить". Макрон считает, что война в Украине в ближайшее время не закончится

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Нельзя просто так взять и закончить войну, считает Макрон. Россия не должна победить, поэтому G7 поддержит Украину
Нельзя просто так взять и закончить войну, считает Макрон. Россия не должна победить, поэтому G7 поддержит Украину
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "никто не рассматривает прекращение войны в Украине в ближайшие недели или месяцы". Об этом сообщает 28 июня французский телеканал BFM TV, цитируя выступление Макрона на брифинге после встречи лидеров "Большой семерки" в Германии.

В ходе своего выступления Макрон вернулся к пожеланию президента Украины Владимира Зеленского закончить войну до конца года и прокомментировал реакцию Кремля на это заявление, отмечает BFM TV.

По словам французского лидера, до конца года еще далеко, и он надеется, что война действительно может закончиться, но с уверенностью, что "Россия не может и не должна победить".

По его словам, последние выступления Владимира Путина, который хочет капитуляции Украины, не располагают к переговорам. Поэтому страны G7 "будут продолжать применять санкции против России и поддерживать Украину и ее народ".

Лидеры стран G7 в коммюнике по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется, договорившись усиливать санкции против России.

По сообщениям нескольких авторитетных мировых СМИ, Зеленский во время сеанса видеосвязи 27 июня с саммитом лидеров G7 призвал сделать максимум для прекращения войны до конца года, в том числе путем усиления санкций против России. Президент Украины добавил, что сейчас, по его мнению, время для переговоров Украины с Россией еще не пришло.

Спикер президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что если украинцы сложат оружие и выполнят требования РФ, война закончится до конца ближайших суток.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, санкции, Дмитрий Песков, переговоры, Большая семерка, Владимир Зеленский, саммит, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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