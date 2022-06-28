"Россия не может и не должна победить". Макрон считает, что война в Украине в ближайшее время не закончится

Нельзя просто так взять и закончить войну, считает Макрон. Россия не должна победить, поэтому G7 поддержит Украину Фото: EPA

В ходе своего выступления Макрон вернулся к пожеланию президента Украины Владимира Зеленского закончить войну до конца года и прокомментировал реакцию Кремля на это заявление, отмечает BFM TV.

По словам французского лидера, до конца года еще далеко, и он надеется, что война действительно может закончиться, но с уверенностью, что "Россия не может и не должна победить".

По его словам, последние выступления Владимира Путина, который хочет капитуляции Украины, не располагают к переговорам. Поэтому страны G7 "будут продолжать применять санкции против России и поддерживать Украину и ее народ".

Лидеры стран G7 в коммюнике по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется, договорившись усиливать санкции против России.

По сообщениям нескольких авторитетных мировых СМИ, Зеленский во время сеанса видеосвязи 27 июня с саммитом лидеров G7 призвал сделать максимум для прекращения войны до конца года, в том числе путем усиления санкций против России. Президент Украины добавил, что сейчас, по его мнению, время для переговоров Украины с Россией еще не пришло.

Спикер президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что если украинцы сложат оружие и выполнят требования РФ, война закончится до конца ближайших суток.