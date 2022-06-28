Об уходе из РФ в один день заявили производители покрышек, лифтов и бытовой техники

Michelin продает заводы и магазины в РФ Фото: ЕРА

Michelin заявила, что торговые точки, завод и компания будут переданы российскому менеджменту, который образует отдельную структуру. Официальная причина ухода – невозможность поставок в Россию.

Whirlpool подписал соглашение с турецкой компанией Arcelik о продаже своих мощностей в рассрочку на 10 лет. Новый собственник намерен и далее производить на заводе в Липецке холодильники и стиральные машины.

KONЕ официально заявила, что уходит из РФ из-за ее вторжения в Украину. Российское подразделение компании также будет продано местному руководству, сделку стороны заключили 28 июня.