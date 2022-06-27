IKEA начала распродажу продукции в России. Магазины компании уже не откроются

"Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА", – сказано в заявлении.
Всем остальным товары для покупки станут доступны "через несколько дней" на сайте IKEA.ru. В то же время продажи в офлайн-магазинах осуществляться не будут. Других деталей в заявлении не приводится.
22 июня российский сайт "Нижегородская правда" со ссылкой на пресс-службу компании сообщал, что IKEA проведет распродажу товаров со складов в РФ "для обеспечения необходимых бизнес-процессов".
Первый магазин IKEA открылся в РФ в 2000 году. К 2022-му у компании было 26 магазинов в 12 городах России, уточняют "Ведомости". Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину. Официально о намерении свернуть розничную торговлю в РФ IKEA не заявляла.
10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.
15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников.
22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, сообщала газета "Ведомости".