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IKEA начала распродажу продукции в России. Магазины компании уже не откроются

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IKEA объявила о начале продаж в онлайн-магазинах
IKEA объявила о начале продаж в онлайн-магазинах
Фото: EPA

Шведский мебельный гигант IKEA анонсировал открытие онлайн-продаж товаров для российских потребителей, сообщается на сайте компании.

"Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА", – сказано в заявлении.

Всем остальным товары для покупки станут доступны "через несколько дней" на сайте IKEA.ru. В то же время продажи в офлайн-магазинах осуществляться не будут. Других деталей в заявлении не приводится.

22 июня российский сайт "Нижегородская правда" со ссылкой на пресс-службу компании сообщал, что IKEA проведет распродажу товаров со складов в РФ "для обеспечения необходимых бизнес-процессов".

Контекст:

Первый магазин IKEA открылся в РФ в 2000 году. К 2022-му у компании было 26 магазинов в 12 городах России, уточняют "Ведомости". Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину. Официально о намерении свернуть розничную торговлю в РФ IKEA не заявляла.

10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.

15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников.

22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, сообщала газета "Ведомости".

Теги: Россия, агрессия, торговля, война России против Украины, IKEA, продажа
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