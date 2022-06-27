IKEA начала распродажу продукции в России. Магазины компании уже не откроются

"Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА", – сказано в заявлении.

Всем остальным товары для покупки станут доступны "через несколько дней" на сайте IKEA.ru. В то же время продажи в офлайн-магазинах осуществляться не будут. Других деталей в заявлении не приводится.

22 июня российский сайт "Нижегородская правда" со ссылкой на пресс-службу компании сообщал, что IKEA проведет распродажу товаров со складов в РФ "для обеспечения необходимых бизнес-процессов".