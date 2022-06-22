IKEA готовится к полному выходу с российского рынка – СМИ

Собеседник издания заявил, что IKEA собирается расторгнуть договоры в одностороннем порядке, что повлечет наложение штрафов на шведскую компанию.

В некоторых случаях компания, вероятно, IKEA сможет воспользоваться так называемой break option – опцией расторжения контракта по инициативе арендатора при условии, что арендодатель будет предупрежден минимум за три месяца. Эта схема подходит для магазинов, которые работают в России не меньше трех – семи лет (в зависимости от контракта с арендодателем).

Контекст:

Первый магазин IKEA открылся в РФ в 2000 год. К 2022-му у компании было 26 магазинов в 12 городах России, уточняют "Ведомости". Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину. Официально о намерении свернуть розничную торговлю в РФ IKEA не заявляла.

10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.

15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников.