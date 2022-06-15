ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

IKEA продает заводы в России и увольняет часть сотрудников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь компания также не планирует
Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь компания также не планирует
Фото: ЕРА

Шведский мебельный гигант IKEA продает четыре завода в России и сокращает работников. Соответствующее заявление пресс-служба компании разослала российским СМИ, сообщает РБК .

Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Как следствие, группа компаний "Интер IKEA" и группа компаний "Инга" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", –  заявили в компании.

Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь восстанавливать не планируется, говорится в сообщении.

Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работать в России, отметили в пресс-службе компании, но сами магазины IKEA  будут закрыты.

Контекст:

В России компании принадлежат 17 магазинов и 14 торговых центров, сообщают "Ведомости".

В марте IKEA  объявила, что останавливает работу в России и прекращает операции с Россией и Беларусью из-за войны против Украины.

9 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудникам в России до 15 августа за счет российских активов.

Теги: Россия, санкции, экономика, война России против Украины, IKEA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (148767)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (126192)
3
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (76851)
4
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (65372)
5
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (62935)
6
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53315)
7
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (46593)
8
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (42720)
 
 
 
 