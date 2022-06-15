IKEA продает заводы в России и увольняет часть сотрудников

Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь компания также не планирует Фото: ЕРА

Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Как следствие, группа компаний "Интер IKEA" и группа компаний "Инга" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", – заявили в компании.

Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь восстанавливать не планируется, говорится в сообщении.

Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работать в России, отметили в пресс-службе компании, но сами магазины IKEA будут закрыты.