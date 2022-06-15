IKEA продает заводы в России и увольняет часть сотрудников

Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Как следствие, группа компаний "Интер IKEA" и группа компаний "Инга" приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", – заявили в компании.
Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Беларусь восстанавливать не планируется, говорится в сообщении.
Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работать в России, отметили в пресс-службе компании, но сами магазины IKEA будут закрыты.
В России компании принадлежат 17 магазинов и 14 торговых центров, сообщают "Ведомости".
В марте IKEA объявила, что останавливает работу в России и прекращает операции с Россией и Беларусью из-за войны против Украины.
9 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудникам в России до 15 августа за счет российских активов.