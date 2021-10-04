"Не увидели никаких скрытых богатств". Песков прокомментировал расследование об офшорах, связанных с окружением Путина

"Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Работы этой организации нам хорошо известны. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию", – сказал Песков.
Он назвал США "крупнейшей в мире офшорной и налоговой лагуной".
"Это совсем не коррелируется с декларацией о намерениях борьбы с коррупцией и борьбы с отмыванием средств. Реальность такова, мы видим, что для всего мира главная налоговая лагуна – США", – добавил спикер Кремля.
3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Из россиян в документах, в частности, упоминаются подруга Путина Светлана Кривоногих, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава Администрации президента Антон Вайно, зять главы МИД РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров, написала "Медуза".