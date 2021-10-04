"Не увидели никаких скрытых богатств". Песков прокомментировал расследование об офшорах, связанных с окружением Путина

"Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Работы этой организации нам хорошо известны. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию", – сказал Песков.

Он назвал США "крупнейшей в мире офшорной и налоговой лагуной".

"Это совсем не коррелируется с декларацией о намерениях борьбы с коррупцией и борьбы с отмыванием средств. Реальность такова, мы видим, что для всего мира главная налоговая лагуна – США", – добавил спикер Кремля.