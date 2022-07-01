Зеленский об экспорте украинского электричества в ЕС: Может быть замещена существенная часть российского газа

"Сегодня прошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки, – сказал президент. – За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы".
Зеленский напомнил, что присоединение Украины к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны против РФ (24 февраля).
"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – подчеркнул глава государства.
Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.
Европейский оператор энергосистемы ENTSO-E согласовал возобновление Украиной экспорта электроэнергии в страны Евросоюза с 30 июня. В "Укрэнерго" отметили, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных связей (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу. При этом распределяться будут только пересечения в направлении Румынии.
В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.