ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский об экспорте украинского электричества в ЕС: Может быть замещена существенная часть российского газа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, отметил Зеленский
Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина готовится наращивать поставки электричества на территорию ЕС. Об этом 30 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня прошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки, – сказал президент. – За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы".

Зеленский напомнил, что присоединение Украины к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны против РФ (24 февраля).

"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/542258947541920/

Контекст:

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

Европейский оператор энергосистемы ENTSO-E согласовал возобновление Украиной экспорта электроэнергии в страны Евросоюза с 30 июня. В "Укрэнерго" отметили, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных связей (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу. При этом распределяться будут только пересечения в направлении Румынии.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

Теги: Украина, Румыния, электричество, экспорт, электроэнергия, Владимир Зеленский, Европа, президент, безопасность, Евросоюз, энергосистема, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал переговоры Путина и Лукашенко
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
  Dzidzio о проживающей в Португалии матери: Переживаю, чтобы мама с рашистами не столкнулась. Если речь идет об Украине – она бьет сильно
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день его крушения?
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (147987)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (133774)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (102577)
4
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (58874)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (55795)
6
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53425)
7
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (46398)
8
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (43761)
 
 
 
 