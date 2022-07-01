Зеленский об экспорте украинского электричества в ЕС: Может быть замещена существенная часть российского газа

"Сегодня прошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки, – сказал президент. – За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы".

Зеленский напомнил, что присоединение Украины к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны против РФ (24 февраля).

"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – подчеркнул глава государства.