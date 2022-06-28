30 июня Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС, до конца года это должно принести €1,5 млрд

16 марта энергосистема Украины синхронизировалась с европейскими партнерами. 27 июня операторы ENTSO-E признали, что в "Укрэнерго" вместе с коллегами в Румынии, Словакии и Венгрии выполнили все необходимые технические предварительные условия для межгосударственной торговли электроэнергией, говорится в сообщении.

"Этот важный шаг менее чем через четыре месяца после экстренной синхронизации демонстрируют преданность и поддержку европейских партнеров Украине в восстановлении ее энергосистемы", – отметили в ENTSO-Е.

В "Укрэнерго" отметили, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных связей (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу.

При этом распределяться будут только пересечения в направлении Румынии. Первый аукцион пройдет уже 28 июня с днем поставки на 30 июня.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года. Об этом советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила в интервью Общественному.