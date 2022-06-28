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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 июня Украина начнет экспорт электроэнергии в ЕС, до конца года это должно принести €1,5 млрд

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Украина возобновляет экспорт в условиях войны
Украина возобновляет экспорт в условиях войны
Фото: ЕРА

Европейский оператор энергосистемы ENTSO-E согласовал возобновление Украиной экспорта электроэнергии в страны Евросоюза с 30 июня. Об этом компания сообщила на официальном сайте, НЭК "Укрэнерго" в Telegram подтвердила заявление партнеров.

16 марта энергосистема Украины синхронизировалась с европейскими партнерами. 27 июня операторы ENTSO-E признали, что в "Укрэнерго" вместе с коллегами в Румынии, Словакии и Венгрии выполнили все необходимые технические предварительные условия для межгосударственной торговли электроэнергией, говорится в сообщении.

"Этот важный шаг менее чем через четыре месяца после экстренной синхронизации демонстрируют преданность и поддержку европейских партнеров Украине в восстановлении ее энергосистемы", – отметили в ENTSO-Е.

В "Укрэнерго" отметили, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных связей (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу.

При этом распределяться будут только пересечения в направлении Румынии. Первый аукцион пройдет уже 28 июня с днем поставки на 30 июня.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до €1,5 млрд на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года. Об этом советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила в интервью Общественному.

Контекст:

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

Теги: Укрэнерго, экспорт, Елена Зеркаль, Владимир Кудрицкий
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