"Укрэнерго" получила от ЕБРР первые €50 млн на повышение ликвидности

"Да, действительно, первые €50 млн от ЕБРР уже на счетах "Укрэнерго". Компания планирует их потратить на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг, погасив их практически полностью. Почти половину из этих средств должно получить ЧАО "Укргидроэнерго", среди крупнейших получателей средств также "Киевтеплоэнерго", Харьковская ТЭЦ-5, "Энергоатом" и тепловая генерация ДТЭК", – сказал Бойко.

По его словам, конвертация валюты в гривну и оплата упомянутых долгов, по информации менеджмента компании, планируется в течение следующих двух недель.

Вместе с тем он добавил, что от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка в ближайшее время ожидается еще почти €170 млн по идентичному механизму – согласование изменения целевого использования средств в рамках уже действующих кредитных соглашений и в пределах кредитных линий.

"По сути, это приостановка финансирования ряда инвестиционных проектов с целью быстрого финансирования ликвидности компании, что позволит, не получив средств от своих дебиторов (ряд генерирующих компаний, ОСР, поставщиков), заплатить своим кредиторам (по факту – только генерирующим компаниям)", – пояснил член набсовета НЭК.