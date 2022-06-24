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"Укрэнерго" получила от ЕБРР первые €50 млн на повышение ликвидности

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"Укрэнерго" потратит деньги на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг
"Укрэнерго" потратит деньги на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг
Фото: depositphotos.com

НЭК "Укрэнерго" получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) первые €50 млн, перенаправленных в рамках кредитных соглашений на повышение ликвидности. Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко.

"Да, действительно, первые €50 млн от ЕБРР уже на счетах "Укрэнерго". Компания планирует их потратить на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг, погасив их практически полностью. Почти половину из этих средств должно получить ЧАО "Укргидроэнерго", среди крупнейших получателей средств также "Киевтеплоэнерго", Харьковская ТЭЦ-5, "Энергоатом" и тепловая генерация ДТЭК", – сказал Бойко.

По его словам, конвертация валюты в гривну и оплата упомянутых долгов, по информации менеджмента компании, планируется в течение следующих двух недель.

Вместе с тем он добавил, что от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка в ближайшее время ожидается еще почти €170 млн по идентичному механизму – согласование изменения целевого использования средств в рамках уже действующих кредитных соглашений и в пределах кредитных линий.

"По сути, это приостановка финансирования ряда инвестиционных проектов с целью быстрого финансирования ликвидности компании, что позволит, не получив средств от своих дебиторов (ряд генерирующих компаний, ОСР, поставщиков), заплатить своим кредиторам (по факту – только генерирующим компаниям)", – пояснил член набсовета НЭК.

Контекст:

В мае 2022 года ЕБРР для экстренной поддержки ликвидности принял решение разрешить НЭК "Укрэнерго" изменить на 50 млн назначение существующего кредита, а Европейский фонд устойчивого развития решил предоставить гарантию покрытия первых потерь.

В ЕБРР добавили, что банк в сотрудничестве с донорами и партнерами готов инвестировать в этом году €1 млрд для поддержки украинской экономики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрэнерго, ЕБРР, кредиты
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