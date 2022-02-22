БЭБ увидело угрозу экономической безопасности Украины в кредите ЕБРР для "Ощадбанка"

"Ощадбанк" и ЕБРР 22 октября 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Ощадбанк / Facebook

"Банк не испытывает необходимости в кредитных средствах ЕБРР, наличных ресурсов достаточно для обеспечения его основной деятельности (по результатам работы в 2021 году "Ощадбанк" уплатил в госбюджет наибольшую за всю историю сумму дивидендов – 833 млн грн). ЕБРР не будет обязан конвертировать инвестированные средства в капитал "Ощадбанка" даже при выполнении всех условий соглашения. Заключение кредитного соглашения не имеет экономического обоснования и невыгодно "Ощадбанку", – говорится в ответе БЭБ.

В ведомстве также отметили, что аналитики Бюро при анализе мандатного соглашения выявили "некоторые риски и предпосылки причинения вреда экономической безопасности Украины, которые могут возникнуть в процессе приватизации "Ощадбанка" в соответствии с основами стратегического реформирования государственного банковского сектора".

Указанное соглашение, по мнению аналитиков БЭБ, содержит следующие риски для "Ощадбанка" и правительства:

стоимость кредита будет составлять 7% годовых в начале соглашения, с возможным колебанием от 5% до 19%, хотя "Ощадбанк" владеет достаточными ресурсами для обеспечения своей основной деятельности;

предоставленные ЕБРР средства на протяжении 24 месяцев должны быть полностью использованы на кредитование малого и среднего бизнеса. Однако в настоящее время ставки кредитования в валюте установлены ниже или на том же уровне, что и стоимость кредита ЕБРР.

Помимо этого, действует гривневая программа кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5–7–9%", указывает правоохранительный орган.

"Соглашение содержит ряд экономических рисков, которые могут привести к фактической потере правительством $10–20 млн при продаже банка, в отдельных случаях с дополнительным доходом для ЕБРР, и другие", – отмечает БЭБ.

Как заключают в правоохранительном органе, его аналитики видят угрозу возникновения обстоятельств, невыгодных для нормальной деятельности "Ощадбанка", как, например, снижение его стоимости. При этом финансовые риски понесет правительство, подчеркивает Бюро.

Ссылаясь на эти доводы, БЭБ предложил основательно отработать и провести всесторонний анализ предложенного ЕБРР соглашения, а также внести коррективы в его условия.