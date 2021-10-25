"Ощадбанк" получит от ЕБРР кредит в размере €100 млн – Министерство финансов

"Ощадбанк" получит долгосрочное финансирование с возможностью конвертации в акции Фото: Ощадбанк / Facebook

ЕБРР предоставит украинскому банку долгосрочное финансирование с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк" на сумму €100 млн. Документ о сотрудничестве подписали глава правления АО "Ощадбанк" Сергей Наумов и управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне.

"Представители банков договорились активно работать над меморандумом взаимопонимания, который соответствует стратегии развития АО "Ощадбанк" на 2021–2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора, предусматривающим снижение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году", – отметили в министерстве.

ЕБРР инвестировал более €15 млрд в 505 проектов в Украине, связанных с проведением реформ, усилением энергоэффективности и энергетической безопасности, поддержкой сельского хозяйства, промышленности и малого бизнеса.