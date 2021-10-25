"Ощадбанк" получит от ЕБРР кредит в размере €100 млн – Министерство финансов

ЕБРР предоставит украинскому банку долгосрочное финансирование с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк" на сумму €100 млн. Документ о сотрудничестве подписали глава правления АО "Ощадбанк" Сергей Наумов и управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне.
"Представители банков договорились активно работать над меморандумом взаимопонимания, который соответствует стратегии развития АО "Ощадбанк" на 2021–2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора, предусматривающим снижение доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году", – отметили в министерстве.
ЕБРР инвестировал более €15 млрд в 505 проектов в Украине, связанных с проведением реформ, усилением энергоэффективности и энергетической безопасности, поддержкой сельского хозяйства, промышленности и малого бизнеса.
АО "Ощадбанк" – украинский банк, 100% акций которого принадлежат государству. Является старейшим украинским банком, история которого началась в XIX веке. У финансового учреждения 1748 отделений, отмечается на сайте банка.
"Ощадбанк" – второй по размерам активов и крупнейший по количеству отделений банк страны.
Прибыль "Ощадбанка" в прошлом году составила около 2,8 млрд грн.