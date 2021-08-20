"Ощадбанк" окончательно выиграл у российского "Сбербанка" суд за право использовать название

Контекст:

Украинская дочка российского "Сбербанка" сменила название на "Сбербанк" в конце 2015 года. Сразу после этого "Ощадбанк" обвинил "Сбербанк России" в нарушении прав интеллектуальной собственности и пригрозил судом.

В январе 2016 года "Ощадбанк" подал основной иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконным переименование "Сбербанка России" в "Сбербанк", а также закрепить исключительные имущественные права на торговые марки "Ощадбанк", Oschadbank и "Сбербанк" на территории Украины.

В августе прошлого года "Ощадбанк" добился в суде права на использование торгового знака "Сбербанк" на территории страны.

Российский "Сбербанк" подал апелляцию, но проиграл ее. После этого дело перешло на рассмотрение в Верховный Суд.