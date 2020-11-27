Верховный Суд Украины признал "Ощадбанк" собственником торгового знака "Сбербанк"

Украинский государственный "Ощадбанк" является законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, такое постановление принял Верховный Суд. Спор длился более четырех лет.

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины 26 ноября признал государственный "Ощадбанк" собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ в Facebook.

Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, сказано в сообщении.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

10 августа в Северном апелляционном хозяйственном суде завершилось рассмотрение контриска "Сбербанка России", суд встал на сторону "Ощадбанка".

"Представители "Сбербанка России" пытались убедить суд в том, что регистрация "Ощадбанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России". Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния "Ощадбанком" были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей "Ощадбанка" и отказала в удовлетворении иска "Сбербанка России", – говорится в сообщении.

Украинская "дочка" российского "Сбербанка" сменила название на "Сбербанк" в конце 2015 года. Сразу после этого "Ощадбанк" обвинил "Сбербанк России" в нарушении прав интеллектуальной собственности и пригрозил судом. В январе 2016 года "Ощадбанк" подал основной иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконным переименование "Сбербанка России" в "Сбербанк", а также закрепить исключительные имущественные права на торговые марки "Ощадбанк", Oschadbank и "Сбербанк" на территории Украины.