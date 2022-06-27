12 стран ЕС полностью или частично остались без российского газа – еврокомиссар

Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике заявила, что ЕС увеличивает поставки газа из Израиля, Египта, Норвегии и Азербайджана Фото: EPA

Она отметила, что ситуация с импортом газа напряженная еще с начала осени прошлого года, но "поведение России в последние недели значительно обострило риски" и страны ЕС должны быть готовы применить свой кризисный план "каждый час".

На прошлой неделе ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.

Она заявила, что совместные "закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами", но отметила, что, согласно основополагающим европейским договорам, каждая страна сохраняет за собой право самостоятельно выбирать источники энергии.

Член Еврокомиссии также призвала страны прислушиваться к их рекомендациям, "как смягчить последствия роста цен и, в частности, защитить наименее обеспеченные слои населения", ведь "манипуляции России" поддерживают рост цен на электроэнергию.