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12 стран ЕС полностью или частично остались без российского газа – еврокомиссар

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Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике заявила, что ЕС увеличивает поставки газа из Израиля, Египта, Норвегии и Азербайджана
Уполномоченный Европейской комиссии по энергетике заявила, что ЕС увеличивает поставки газа из Израиля, Египта, Норвегии и Азербайджана
Фото: EPA

12 стран Евросоюза полностью или частично остались без газа из России. Об этом заявила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, сообщает эстонская газета Postimees 25 июня.

Она отметила, что ситуация с импортом газа напряженная еще с начала осени прошлого года, но "поведение России в последние недели значительно обострило риски" и страны ЕС должны быть готовы применить свой кризисный план "каждый час". 

На прошлой неделе ЕС достиг соглашения об увеличении поставок газа с Израилем, Египтом и Норвегией, на финишной прямой – переговоры с Азербайджаном, отметила Симсон, подчеркнув, что в мае уже удалось поставить рекордные 12,8 млрд м³.

Она заявила, что совместные "закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами", но отметила, что, согласно основополагающим европейским договорам, каждая страна сохраняет за собой право самостоятельно выбирать источники энергии. 

Член Еврокомиссии также призвала страны прислушиваться к их рекомендациям, "как смягчить последствия роста цен и, в частности, защитить наименее обеспеченные слои населения", ведь "манипуляции России" поддерживают рост цен на электроэнергию.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным “Русской службы BBC”, до недавнего времени ЕС покупала в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

27 апреля Болгария и Польша стали первыми странами, которым "Газпром" перестал поставлять газ из-за отказа платить в рублях. В мае Россия остановила поставки газа в Финляндию и Нидерланды, с 1 июня – в Данию. Эти страны тоже отказались платить в рублях.

Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки

Теги: Украина, газ, Еврокомиссия, импорт, переговоры, вторжение, российский газ, Кадри Симсон
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