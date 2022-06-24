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Фаза "тревоги". Германия запустила второй этап плана по сокращению потребления газа

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Германия ввела "тревожный" план экономии газа в связи с сокращением поставок топлива из России
Германия ввела "тревожный" план экономии газа в связи с сокращением поставок топлива из России
Фото: EPA

Германия запустила вторую фазу трехэтапного плана действий в чрезвычайных ситуациях в энергетике. Об этом заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции 23 июня, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

Вторая фаза плана – ее называют "тревожной" – вводится, когда происходит перебой в газоснабжении либо есть "чрезвычайно высокий спрос на газ", говорится в материале. Тем не менее предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно. 

На этом этапе коммунальным предприятиям могут разрешить повысить цены на газ для промышленности и домашних хозяйств, но, как заверил министр, пока этого делать не будут, отмечает Reuters.

Хотя, как пишет агентство, если поставки российского газа по газопроводу "Северный поток" останутся на текущем уровне, к зиме Германия не сможет наполнить целевой объем хранилищ "без дополнительных мер".

Третий этап – "аварийную" фазу – введут, если останутся значительные перебои с поставками газа и высокий спрос, а положение невозможно будет "исправить без вмешательства государства". На этой фазе государство сократит поставки газа промышленности. Топливо будут получать только объекты инфраструктуры, такие как больницы и частные дома. 

Полное отключение поставок газа со стороны России – лишь "вопрос времени", уверены эксперты, с которыми общался Deutsche Welle. Министр экономики Германии назвал ситуацию с газом "серьезной", а сокращение поставок газа – "экономической атакой".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

До марта Германия получала от России более трети от своих потребностей газа, сообщало Bloomberg. После требования Кремля оплачивать газ в рублях Германия ввела первую ступень аварийного плана –  режим предупреждения.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки. В Еврокомиссии такие действия назвали "мошенническим ходом", как сообщало Reuters, и заявили, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

Теги: Газпром, Россия, Германия, газ, дефицит, ФРГ, Северный поток, Европа, война России против Украины, российский газ, Роберт Хабек
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