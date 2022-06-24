Фаза "тревоги". Германия запустила второй этап плана по сокращению потребления газа

Вторая фаза плана – ее называют "тревожной" – вводится, когда происходит перебой в газоснабжении либо есть "чрезвычайно высокий спрос на газ", говорится в материале. Тем не менее предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно.

На этом этапе коммунальным предприятиям могут разрешить повысить цены на газ для промышленности и домашних хозяйств, но, как заверил министр, пока этого делать не будут, отмечает Reuters.

Хотя, как пишет агентство, если поставки российского газа по газопроводу "Северный поток" останутся на текущем уровне, к зиме Германия не сможет наполнить целевой объем хранилищ "без дополнительных мер".

Третий этап – "аварийную" фазу – введут, если останутся значительные перебои с поставками газа и высокий спрос, а положение невозможно будет "исправить без вмешательства государства". На этой фазе государство сократит поставки газа промышленности. Топливо будут получать только объекты инфраструктуры, такие как больницы и частные дома.

Полное отключение поставок газа со стороны России – лишь "вопрос времени", уверены эксперты, с которыми общался Deutsche Welle. Министр экономики Германии назвал ситуацию с газом "серьезной", а сокращение поставок газа – "экономической атакой".