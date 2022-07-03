Зеленский об агрессии России: Ни одно государство в мире не должно оставаться одно, когда есть такое зло

"Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует, и я благодарен Норвегии за то, что вы [...] нас поддерживали и не колебались, начали помогать нам сразу", – сказал Зеленский.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.

"Такая жестокость российских действий только подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров относительно предоставления Украине поддержки, прежде всего это оборонная поддержка", – заявил президент Украины.

Ракетный удар российских оккупантов по Одесской области, жертвами которого стали 1 июля мирные жители, Зеленский назвал "не случайностью, как ежедневно говорят масс-медиа Российской Федерации".

"Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов, против наших поселков, против наших людей, взрослых и детей", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины, говорил в июне президент США Джо Байден.