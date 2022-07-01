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ВОЙНА В УКРАИНЕ

“Путь к членству в ЕС не должен занимать десятилетия“. Зеленский призвал готовиться к переговорам о членстве в ЕС

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Зеленский призвал власть работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС
Зеленский призвал власть работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС
Фото: rada.gov.ua

Украина должна готовиться к началу переговоров о членстве в Европейском союзе "так же интенсивно и ответственно, как готовилась к решению о кандидатстве". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Только за последнее время сделан "транспортный безвиз", "авиационный безвиз". Мы получили максимально открытый доступ к европейскому рынку – без пошлин и квот. Мы присоединились к общей европейской энергетической сети и теперь можем экспортировать электричество в страны Европейского союза. Это революционные решения для нашей экономики и нашего государства", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украине еще предстоит ввести "таможенный", "цифровой" и "промышленный безвиз", а также присоединиться к программе "Цифровая Европа" и принять решение об отмене платы за роуминг между Украиной и странами Евросоюза на постоянной основе.

Он отметил, что флаг ЕС, который торжественно внесли в парламент, теперь стал символом общей задачи власти: "Чтобы никаких пауз в работе не было, чтобы принималось каждое решение, необходимое для европейского пути Украины".

"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – резюмировал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Перед депутатами также выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди прочего она призвала Украину бороться с коррупцией.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, депутаты, евроинтеграция, Владимир Зеленский, парламент, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, заседание, ЕС
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