“Путь к членству в ЕС не должен занимать десятилетия“. Зеленский призвал готовиться к переговорам о членстве в ЕС

Зеленский призвал власть работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС Фото: rada.gov.ua

"Только за последнее время сделан "транспортный безвиз", "авиационный безвиз". Мы получили максимально открытый доступ к европейскому рынку – без пошлин и квот. Мы присоединились к общей европейской энергетической сети и теперь можем экспортировать электричество в страны Европейского союза. Это революционные решения для нашей экономики и нашего государства", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украине еще предстоит ввести "таможенный", "цифровой" и "промышленный безвиз", а также присоединиться к программе "Цифровая Европа" и принять решение об отмене платы за роуминг между Украиной и странами Евросоюза на постоянной основе.

Он отметил, что флаг ЕС, который торжественно внесли в парламент, теперь стал символом общей задачи власти: "Чтобы никаких пауз в работе не было, чтобы принималось каждое решение, необходимое для европейского пути Украины".

"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – резюмировал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Перед депутатами также выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди прочего она призвала Украину бороться с коррупцией.