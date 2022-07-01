Большинство украинцев категорически не согласны, чтобы Украина уступала свои территории в обмен на мир – опрос

Респондентам предложили три варианта ответов на вопрос "Насколько приемлемым или неприемлемым, вы считаете каждый из вариантов как цену за установление мира?"

"Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым". Этот вариант приемлемым считают 89% опрошенных (73% полностью приемлемым и 16% – скорее приемлемым), неприемлемым 7% (4% – скорее неприемлемым и 3% – полностью неприемлемым). "Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей". 66% опрошенных считают этот вариант неприемлемым ( 24% – скорее неприемлемым и 42% – полностью неприемлемым), 26% – приемлемым (16% скорее приемлемым, 10% - полностью приемлемым); "Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас". 81% респондентов считают этот вариант неприемлемым ( 16% – скорее неприемлемым и 65% – полностью неприемлемым), 13% – приемлемым (7% – скорее приемлемым, 6% – полностью приемлемым).

"Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение по Украине территории, которую она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)", – отметила в пресс-релизе пресс-служба КМИС.

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Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.