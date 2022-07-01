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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство украинцев категорически не согласны, чтобы Украина уступала свои территории в обмен на мир – опрос

89% украинцев считают примемлемым мир при условии возвращения Украине всех ее суверенных территорий
89% украинцев считают примемлемым мир при условии возвращения Украине всех ее суверенных территорий
Фото: EPA

Большая часть украинцев считают неприемлемыми варианты цены за мир, которые предусматривали бы потерю украинских суверенных территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, опубликованные 1 июля Киевским международным институтом социологии, который проводил полевую часть исследования.

Респондентам предложили три варианта ответов на вопрос "Насколько приемлемым или неприемлемым, вы считаете каждый из вариантов как цену за установление мира?"

  1. "Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым". Этот вариант приемлемым считают 89% опрошенных (73% полностью приемлемым и 16% – скорее приемлемым), неприемлемым 7% (4% – скорее неприемлемым и 3% – полностью неприемлемым).
  2. "Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей". 66% опрошенных считают этот вариант неприемлемым (24% – скорее неприемлемым и 42% – полностью неприемлемым), 26% – приемлемым (16% скорее приемлемым, 10% - полностью приемлемым);
  3. "Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас". 81% респондентов считают этот вариант неприемлемым (16% – скорее неприемлемым и 65% – полностью неприемлемым), 13% – приемлемым (7% – скорее приемлемым, 6% – полностью приемлемым).

"Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение по Украине территории, которую она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)", – отметила в пресс-релизе пресс-служба КМИС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью. 

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%. 

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года Россия ведет против Украины полномасштабную войну.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Член украинской делегации на переговорах, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, переговоры, украинцы, война России против Украины
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