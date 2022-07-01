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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается". Зеленский провел встречу с экс-генсеком НАТО Расмуссеном

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Зеленский и Расмуссен обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины
Зеленский и Расмуссен обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля провел встречу в Киеве с генсеком Североатлантического союза (с 2009-го по 2014 год) Андерсом Фог Расмуссеном.

Об этом глава государства сообщил в Instagram.  

"Работа над международными гарантиями безопасности для Украины продолжается. Благодарю бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе. За согласие возглавить вместе с [главой Офиса президента] Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально разработать конкретные гарантии безопасности для Украины. Важно объединять мощных экспертов, имеющих практический опыт", – написал Зеленский.

Как отмечается на сайте президента Украины, Расмуссен прибыл в Киев для участия в первом заседании рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"К сожалению, мы сегодня на себе ощущаем, что такое война. И Украина должна строить для себя действенную систему безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщил пресс-центр ОПУ, в состав группы Ермака – Расмуссена вошли: бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной, экс-премьер-министр Швеции и экс-глава МИД страны Карл Бильдт, бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Норберт Реттген, экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Анна Фотига, французский дипломат Мари Дюмолан, итальянский дипломат Жамперо Массоло, польский политолог Адам Эберхардт, политический эксперт Роксана Кристеску, нардеп, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

По мнению Расмуссена, первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Украина, НАТО, Карл Бильдт, Андерс Фог Расмуссен, Уильям Хейг, переговоры, Норберт Реттген, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, Андрей Костин, Андрей Ермак, встреча, заседание, нардеп
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