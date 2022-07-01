"Работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается". Зеленский провел встречу с экс-генсеком НАТО Расмуссеном

Об этом глава государства сообщил в Instagram.

"Работа над международными гарантиями безопасности для Украины продолжается. Благодарю бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе. За согласие возглавить вместе с [главой Офиса президента] Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально разработать конкретные гарантии безопасности для Украины. Важно объединять мощных экспертов, имеющих практический опыт", – написал Зеленский.

Как отмечается на сайте президента Украины, Расмуссен прибыл в Киев для участия в первом заседании рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"К сожалению, мы сегодня на себе ощущаем, что такое война. И Украина должна строить для себя действенную систему безопасности", – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщил пресс-центр ОПУ, в состав группы Ермака – Расмуссена вошли: бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной, экс-премьер-министр Швеции и экс-глава МИД страны Карл Бильдт, бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, экс-министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности ФРГ Норберт Реттген, экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Анна Фотига, французский дипломат Мари Дюмолан, итальянский дипломат Жамперо Массоло, польский политолог Адам Эберхардт, политический эксперт Роксана Кристеску, нардеп, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

По мнению Расмуссена, первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска.

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