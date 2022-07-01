Первые и лучшие гарантии безопасности для Украины – наличие мощного и боеспособного войска – экс-генсек НАТО

Это подчеркнул 1 июля в Киеве на совместном брифинге с сопредседателем группы Ермака – Расмуссена (по подготовке рекомендаций к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины), главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Ермаком экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска… Это первый и очень важный аспект. Не должно быть никаких ограничений по численности ВСУ", – сказал Расмуссен.

Кроме того, по его словам, можно говорить о гарантиях безопасности от других стран, в частности от США.

"Это сильный кандидат. Я не думаю, что можно привлечь другие страны, если не будет поддержки США. Я думаю, что США должны играть важную роль, поэтому я о них вспомнил. Кроме того, есть Великобритания, которая заняла очень позитивную позицию с точки зрения гарантий, с точки зрения помощи… Но это не полный список. Безусловно, можно приобщить другие страны", – отметил экс-генсек Альянса.

По мнению Расмуссена, гарантии безопасности для Украины должны основываться на базе двухсторонних или многосторонних соглашений, а также учитывать экономическую помощь.

"Потому что экономическая мощь Украине, по сути, является составным элементом гарантий безопасности. Если нет экономической мощи, экономического развития, тогда трудно обеспечить эффективные вооруженные силы. Именно поэтому я бы говорил о важности экономического вопроса в разрезе гарантий безопасности", – подчеркнул бывший генсек Альянса.

В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.

По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

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