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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые и лучшие гарантии безопасности для Украины – наличие мощного и боеспособного войска – экс-генсек НАТО

Экономическая мощь Украины является составным элементом гарантий ее безопасности, считает Расмуссен
Экономическая мощь Украины является составным элементом гарантий ее безопасности, считает Расмуссен
Фото: EPA

В Украине не должно быть никаких ограничений относительно численности Вооруженных сил страны.

Это подчеркнул 1 июля в Киеве на совместном брифинге с сопредседателем группы Ермака – Расмуссена (по подготовке рекомендаций к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины), главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Ермаком экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска… Это первый и очень важный аспект. Не должно быть никаких ограничений по численности ВСУ", – сказал Расмуссен.

Кроме того, по его словам, можно говорить о гарантиях безопасности от других стран, в частности от США.

"Это сильный кандидат. Я не думаю, что можно привлечь другие страны, если не будет поддержки США. Я думаю, что США должны играть важную роль, поэтому я о них вспомнил. Кроме того, есть Великобритания, которая заняла очень позитивную позицию с точки зрения гарантий, с точки зрения помощи… Но это не полный список. Безусловно, можно приобщить другие страны", – отметил экс-генсек Альянса.

По мнению Расмуссена, гарантии безопасности для Украины должны основываться на базе двухсторонних или многосторонних соглашений, а также учитывать экономическую помощь.

"Потому что экономическая мощь Украине, по сути, является составным элементом гарантий безопасности. Если нет экономической мощи, экономического развития, тогда трудно обеспечить эффективные вооруженные силы. Именно поэтому я бы говорил о важности экономического вопроса в разрезе гарантий безопасности", – подчеркнул бывший генсек Альянса.

В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.

По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: США, Украина, НАТО, Великобритания, экономика, Андерс Фог Расмуссен, переговоры, ВСУ, война России против Украины, безопасность, ограничения, Офис президента Украины, Андрей Ермак, соглашение, брифинг, войска
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