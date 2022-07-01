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Группа Ермака – Расмуссена подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля

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Группа Ермака Расмуссена будет работать над рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины "очень быстро", отметил глава ОПУ
Группа Ермака – Расмуссена будет работать над рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины "очень быстро", отметил глава ОПУ
Фото: president.gov.ua

Группа Ермака – Расмуссена, которая подготовит рекомендации к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины, своей первый документ представит до конца июля.

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с сопредседателем группы, экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном рассказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции относительно рекомендаций в течение этого месяца... Работать будем очень быстро… у нас нет времени", – сказал Ермак.

Как пример он назвал деятельность международной рабочей группы Ермака – Макфола по разработке проектов санкций против РФ, которая подготовила уже четыре пакета предложений.

По словам Расмуссена, Украине нужны более надежные гарантии для безопасности, чем те, которые были заложены в Будапештском меморандуме.

"Наше задание – проработать 100% гарантии безопасности, которые будут намного серьезнее и мощнее, чем те гарантии безопасности, которые заложены в так называемом Будапештском меморандуме, где одна из стран-гарантов, а именно Россия, умудрилась нарушить те же гарантии, которые они давали, подписав Будапештский меморандум, – гарантии относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Они нарушили их", – сказал экс-генсек НАТО.

В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.

По словам Ермака, Украина пока не является членом никакого военного альянса, но не меняет свой путь туда. В то же время Киеву нужны гарантии безопасности уже сегодня, добавил глава ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Польша, Швеция, Андерс Фог Расмуссен, переговоры, Будапештский меморандум, война России против Украины, документы, безопасность, суверенитет, Андрей Ермак, соглашение, брифинг, заседание
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