Группа Ермака – Расмуссена подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля

Группа Ермака – Расмуссена будет работать над рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины "очень быстро", отметил глава ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с сопредседателем группы, экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном рассказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции относительно рекомендаций в течение этого месяца... Работать будем очень быстро… у нас нет времени", – сказал Ермак.

Как пример он назвал деятельность международной рабочей группы Ермака – Макфола по разработке проектов санкций против РФ, которая подготовила уже четыре пакета предложений.

По словам Расмуссена, Украине нужны более надежные гарантии для безопасности, чем те, которые были заложены в Будапештском меморандуме.

"Наше задание – проработать 100% гарантии безопасности, которые будут намного серьезнее и мощнее, чем те гарантии безопасности, которые заложены в так называемом Будапештском меморандуме, где одна из стран-гарантов, а именно Россия, умудрилась нарушить те же гарантии, которые они давали, подписав Будапештский меморандум, – гарантии относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Они нарушили их", – сказал экс-генсек НАТО.

В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.

По словам Ермака, Украина пока не является членом никакого военного альянса, но не меняет свой путь туда. В то же время Киеву нужны гарантии безопасности уже сегодня, добавил глава ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)