Группа Ермака – Расмуссена подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с сопредседателем группы, экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном рассказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.
"Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции относительно рекомендаций в течение этого месяца... Работать будем очень быстро… у нас нет времени", – сказал Ермак.
Как пример он назвал деятельность международной рабочей группы Ермака – Макфола по разработке проектов санкций против РФ, которая подготовила уже четыре пакета предложений.
По словам Расмуссена, Украине нужны более надежные гарантии для безопасности, чем те, которые были заложены в Будапештском меморандуме.
"Наше задание – проработать 100% гарантии безопасности, которые будут намного серьезнее и мощнее, чем те гарантии безопасности, которые заложены в так называемом Будапештском меморандуме, где одна из стран-гарантов, а именно Россия, умудрилась нарушить те же гарантии, которые они давали, подписав Будапештский меморандум, – гарантии относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Они нарушили их", – сказал экс-генсек НАТО.
В состав международной рабочей группы Ермака – Расмуссена пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции. Первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) прошло в Киеве 1 июля.
По словам Ермака, Украина пока не является членом никакого военного альянса, но не меняет свой путь туда. В то же время Киеву нужны гарантии безопасности уже сегодня, добавил глава ОПУ.
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После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.