"Это не украинский план". Прекращение огня как шаг к замороженному конфликту Украину не интересует – Ермак

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.
Ермака спросили, возможно ли говорить о будущих гарантиях безопасности для Украины без прекращения войны, прекращения огня.
"Если ceasеfire [прекращение огня] – первый шаг к прекращению войны и выводу российских войск, мы можем об этом думать. Просто ceasеfire как шаг к замороженному конфликту нас не интересует. Это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне. И она обязательно будет", – ответил глава ОПУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым лидерам, собравшимся 27 июня на саммите "Большой семерки", призвал сделать все возможное, чтобы вторжение России в Украину прекратилось до конца 2022 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июля в Киеве прошло первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) Ермака – Расмуссена, которая подготовит рекомендации к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины.
В состав группы пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции, ее сопредседатели – Ермак и Расмуссен.
По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.
По мнению Расмуссена, первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска.