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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не украинский план". Прекращение огня как шаг к замороженному конфликту Украину не интересует – Ермак

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1 июля в Киеве прошло первое заседание группы Ермака (на фото) Расмуссена
1 июля в Киеве прошло первое заседание группы Ермака (на фото) – Расмуссена
Фото: president.gov.ua

Украина рассматривает прекращение огня в войне, которую 24 февраля начала РФ, только как первый шаг к ее завершению и выводу войск российских оккупантов.

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

Ермака спросили, возможно ли говорить о будущих гарантиях безопасности для Украины без прекращения войны, прекращения огня.

"Если ceasеfire [прекращение огня] – первый шаг к прекращению войны и выводу российских войск, мы можем об этом думать. Просто ceasеfire как шаг к замороженному конфликту нас не интересует. Это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне. И она обязательно будет", – ответил глава ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым лидерам, собравшимся 27 июня на саммите "Большой семерки", призвал сделать все возможное, чтобы вторжение России в Украину прекратилось до конца 2022 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июля в Киеве прошло первое заседание группы (частично – в режиме онлайн) Ермака – Расмуссена, которая подготовит рекомендации к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины.

В состав группы пока входят около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции, ее сопредседатели – Ермак и Расмуссен.

По словам Ермака, группа подготовит первый документ по гарантиям безопасности для Украины до конца июля.

По мнению Расмуссена, первые и лучшие гарантии безопасности для Украины будут заключаться в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и боеспособного войска.

Теги: Россия, Украина, вторжение, прекращение огня, война России против Украины, конфликт, Офис президента Украины, Андрей Ермак, брифинг
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