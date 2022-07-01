"Это не украинский план". Прекращение огня как шаг к замороженному конфликту Украину не интересует – Ермак

Об этом 1 июля в Киеве на совместном брифинге с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

Ермака спросили, возможно ли говорить о будущих гарантиях безопасности для Украины без прекращения войны, прекращения огня.

"Если ceasеfire [прекращение огня] – первый шаг к прекращению войны и выводу российских войск, мы можем об этом думать. Просто ceasеfire как шаг к замороженному конфликту нас не интересует. Это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне. И она обязательно будет", – ответил глава ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым лидерам, собравшимся 27 июня на саммите "Большой семерки", призвал сделать все возможное, чтобы вторжение России в Украину прекратилось до конца 2022 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)