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Две системы ПВО NASAMS, боеприпасы для HIMARS. В Пентагоне рассказали, что входит в пакет оборонной помощи для Украины на $820 млн

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США передадут Украине две системы ПВО NASAMS, сообщили в Пентагоне
США передадут Украине две системы ПВО NASAMS, сообщили в Пентагоне
Фото: EPA

Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что новый пакет включает санкционированную президентом США Джо Байденом помощь в области безопасности на сумму до $50 млн, а также $770 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

В рамках USAI министерство обороны США предоставит Украине приоритетные возможности для защиты от российской агрессии. Они включают:

  • две передовые системы ПВО NASAMS;
  • до 150 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • четыре дополнительных противоартиллерийских радара.

"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым США закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей ВСУ", – подчеркивается в релизе.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил "за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором" главу Белого дома Джо Байдена.

"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны", – написал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О новом пакете оборонной помощи для Украины Байден объявил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.

Контекст:

В Пентагоне 1 июля отметили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $7,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Байдена, в том числе около $6,9 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,8 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: США, Украина, Пентагон, вооружение, ПВО, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, HIMARS
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