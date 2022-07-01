Две системы ПВО NASAMS, боеприпасы для HIMARS. В Пентагоне рассказали, что входит в пакет оборонной помощи для Украины на $820 млн

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что новый пакет включает санкционированную президентом США Джо Байденом помощь в области безопасности на сумму до $50 млн, а также $770 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

В рамках USAI министерство обороны США предоставит Украине приоритетные возможности для защиты от российской агрессии. Они включают:

две передовые системы ПВО NASAMS;

до 150 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

четыре дополнительных противоартиллерийских радара.

"В отличие от президентского сокращения, USAI является органом, в соответствии с которым США закупают возможности у промышленности, а не поставляют оборудование из запасов министерства обороны США. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей ВСУ", – подчеркивается в релизе.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил "за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором" главу Белого дома Джо Байдена.

"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи по безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны", – написал Зеленский.

Вітаю історичне рішення * щодо надання * нового пакету безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую @POTUS за незмінне лідерство й підтримку * в боротьбі з агресором. Разом – до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О новом пакете оборонной помощи для Украины Байден объявил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того, как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.