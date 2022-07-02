От российских войск с 24 февраля удалось освободить 1027 городов и поселков Украины – Зеленский

Речь об этом зашла в связи с запланированном на 4 июля началом специальной конференции в швейцарском Лугано, которая будет посвящена восстановлению Украины после российской агрессии.

"Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы. И вот уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд, как все это реализовать", – объяснил он.

Зеленский отметил, что от боевых действий после 24 февраля пострадала территория 10 областей Украины.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены", – объяснил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube