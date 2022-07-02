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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От российских войск с 24 февраля удалось освободить 1027 городов и поселков Украины – Зеленский

 
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Зеленский назвал число украинских населенных пунктов, остающихся под оккупацией
Зеленский назвал число украинских населенных пунктов, остающихся под оккупацией
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 2 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал число оккупированных и деоккупированных населенных пунктов страны. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента Украины.

Речь об этом зашла в связи с запланированном на 4 июля началом специальной конференции в швейцарском Лугано, которая будет посвящена восстановлению Украины после российской агрессии.

"Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы. И вот уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд, как все это реализовать", – объяснил он.

Зеленский отметил, что от боевых действий после 24 февраля пострадала территория 10 областей Украины.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены", – объяснил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

2 июля стало известно об освобождении украинскими войсками Ивановки в Херсонской области.

Теги: Россия, инвестиции, война, реформы, оккупация, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты, деоккупация
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