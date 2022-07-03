Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его участие в саммите G20

Зеленский: Не уверен, что на саммите G20 будет большое количество стран, если Россия будет представлена Фото: EPA

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Индонезии Джоко Видодо, который был с визитом в Украине 29 июня.

"Он лично мне вручил приглашение на заседание G20. И мы благодарны за это приглашение, но наше участие в нем зависит от Российской Федерации – будет ли она там присутствовать. Я об этом сказал президенту. Мы благодарны за приглашение, но у нас, во-первых, ситуация с безопасностью, и я не уверен, что война стопроцентно завершится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания, поэтому я пока не представляю свой приезд туда. А во-вторых, в принципе, будет ли наше государство участвовать, зависит от того, кто еще будет там участвовать. Мы уже слышали сигналы от государств, будут ли они участвовать, если будет участвовать РФ. Не уверен, что там будет большое количество стран, если Россия будет представлена", – сказал глава государства.

Президент также сказал, что многое зависит от того, что будет происходить в Украине в дальнейшем.

"Если, не дай бог, появится еще несколько Буч, думаю, Россию будет ждать полная изоляция", – заявил он.

Саммит G20 должен пройти в Индонезии 15–16 ноября.