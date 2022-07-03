Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его участие в саммите G20

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Индонезии Джоко Видодо, который был с визитом в Украине 29 июня.
"Он лично мне вручил приглашение на заседание G20. И мы благодарны за это приглашение, но наше участие в нем зависит от Российской Федерации – будет ли она там присутствовать. Я об этом сказал президенту. Мы благодарны за приглашение, но у нас, во-первых, ситуация с безопасностью, и я не уверен, что война стопроцентно завершится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания, поэтому я пока не представляю свой приезд туда. А во-вторых, в принципе, будет ли наше государство участвовать, зависит от того, кто еще будет там участвовать. Мы уже слышали сигналы от государств, будут ли они участвовать, если будет участвовать РФ. Не уверен, что там будет большое количество стран, если Россия будет представлена", – сказал глава государства.
Президент также сказал, что многое зависит от того, что будет происходить в Украине в дальнейшем.
"Если, не дай бог, появится еще несколько Буч, думаю, Россию будет ждать полная изоляция", – заявил он.
Саммит G20 должен пройти в Индонезии 15–16 ноября.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы "хотя бы на часть встречи" пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки", но не смог сказать, глава Кремля будет лично принимать участие или по видеосвязи.
Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент [Индонезии Джоко] Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик. Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.