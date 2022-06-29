Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от его состава

После визита в Украину и встречи с Зеленским Видодо (слева) отправится в Москву на переговоры с Путиным Фото: Joko Widodo / Twitter

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что содействие Индонезии как председательствующей и участницы саммита G20 является "очень важным для восстановления мира".

"Я благодарен вам, господин президент, за приглашение лично принять участие в саммите G20. Естественно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", – сказал Зеленский.

Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

После визита в Украину и встречи с Зеленским Видодо отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня, сообщается на сайте Кремля.