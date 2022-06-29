Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от его состава

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
Зеленский отметил, что содействие Индонезии как председательствующей и участницы саммита G20 является "очень важным для восстановления мира".
"Я благодарен вам, господин президент, за приглашение лично принять участие в саммите G20. Естественно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", – сказал Зеленский.
Визит Видодо 29 июня – первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо сообщил в Twitter, что посетил также освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.
После визита в Украину и встречи с Зеленским Видодо отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня, сообщается на сайте Кремля.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".
Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.
Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.