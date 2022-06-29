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Джонсон об участии Путина в саммите G20: Я буду очень удивлен, если он приедет лично

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Джонсон считает, что глава Кремля "по разным причинам" может не поехать на саммит G20
Джонсон считает, что глава Кремля "по разным причинам" может не поехать на саммит G20 
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 29 июня, общаясь с журналистами в Мадриде, заявил, что примет участие в саммите "Большой двадцатки" в ноябре, даже если туда приедет президент России Владимир Путин, однако в последнем он сомневается.

Об этом пишет The Independent.

Джонсон отметил, что "будет очень удивлен, если Путин приедет лично" на саммит, так как президент РФ – "это фигура-изгой". По его мнению, глава Кремля "по разным причинам" может не поехать на саммит. 

Премьер Британии добавил, что вопрос о визите Путина на саммит сложный. "Да, он был официально приглашен, но я не думаю, что он поедет", – подчеркнул Джонсон. 

По его мнению, бойкотировать саммит из-за возможности, что Путин приедет туда, не стоит – это  риск передать "возможность для пропаганды" российскому лидеру. 

Странам Запада нужно принять участие в мероприятии, чтобы добиться поддержки стран, которые могут попасть под влияние РФ или Китая, добавил он.

Контекст:

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы "хотя бы на часть встречи" пригласили президента Украины Владимира Зеленского. 

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным. 

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки", но не смог сказать, глава Кремля будет лично принимать участие, или по видеосвязи. 

Премьер-министр Италии Марио Драги 28 июня на пресс-конференции после саммита G7 сообщил, что Путина не будет на саммите "Большой двадцатки". "Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик. Ушаков, комментируя заявление премьера Италии, сказал, что "не Драги определяет это". "Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – подчеркнул помощник Путина.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Большая двадцатка, Борис Джонсон, саммит, саммит G20
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