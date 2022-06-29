Джонсон об участии Путина в саммите G20: Я буду очень удивлен, если он приедет лично

Джонсон считает, что глава Кремля "по разным причинам" может не поехать на саммит G20 Фото: ЕРА

Об этом пишет The Independent.

Джонсон отметил, что "будет очень удивлен, если Путин приедет лично" на саммит, так как президент РФ – "это фигура-изгой". По его мнению, глава Кремля "по разным причинам" может не поехать на саммит.

Премьер Британии добавил, что вопрос о визите Путина на саммит сложный. "Да, он был официально приглашен, но я не думаю, что он поедет", – подчеркнул Джонсон.

По его мнению, бойкотировать саммит из-за возможности, что Путин приедет туда, не стоит – это риск передать "возможность для пропаганды" российскому лидеру.

Странам Запада нужно принять участие в мероприятии, чтобы добиться поддержки стран, которые могут попасть под влияние РФ или Китая, добавил он.