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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов, наибольшие – на славянском и донецком направлениях

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Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

За последние сутки украинские военные уничтожили еще около 230 российских оккупантов, общее число потерь среди личного состава РФ в войне против Украины за период с 24 февраля достигло 36 200.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1589 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3754 (+10);
  • артиллерийские системы – 804 (+3);
  • РСЗО – 246;
  • средства ПВО – 105;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
  • крылатые ракеты – 144;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2629 (+11);
  • специальная техника – 65 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на славянском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе. Сутками ранее самые большие потери РФ понесла тоже на востоке – на краматорском и бахмутском направлениях.

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

    Контекст:

    В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

    Алина ГРЕЧАНАЯ
    журналистка
    Теги: Донецк, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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