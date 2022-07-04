Генштаб ВСУ озвучил потери российских оккупантов, наибольшие – на славянском и донецком направлениях

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Другие потери оккупантов составили:
"Наибольшие потери противник понес на славянском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе. Сутками ранее самые большие потери РФ понесла тоже на востоке – на краматорском и бахмутском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.