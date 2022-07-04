Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в детском саду села Шестерня взрывной волной выбило окна – ОВА

Оккупанты обстреляли из артиллерии две общины – Зеленодольскую и Широковскую Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Беспокойная ночь в Криворожском районе. Враг обстрелял из артиллерии две общины – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в результате атаки захватчиков никто не пострадал.

"В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду", – отметил Резниченко.

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