В Днепропетровской области сбили российский беспилотник

"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Это уже 10-й разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, обломки беспилотника упали в поле.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 3 июля потери российских оккупантов составили около 35 970 военных, 1584 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов, 653 беспилотника и 15 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".