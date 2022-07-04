В Днепропетровской области сбили российский беспилотник

"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Это уже 10-й разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, обломки беспилотника упали в поле.

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