Россия утром нанесла ракетный удар по школе в Харькове, в области в результате обстрелов погибли три человека – глава ОВА

"Сегодня в 4.00 российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу", – заявил глава ОВА.

Сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, так как в момент удара в гимназии никого не было.

Также Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских захватчиков погибли три жителя села Безруки Дергачевской общины. Еще шесть человек ранены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)