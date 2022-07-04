Россия утром нанесла ракетный удар по школе в Харькове, в области в результате обстрелов погибли три человека – глава ОВА

"Сегодня в 4.00 российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу", – заявил глава ОВА.
Сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, так как в момент удара в гимназии никого не было.
Также Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских захватчиков погибли три жителя села Безруки Дергачевской общины. Еще шесть человек ранены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.